Savona, casello autostradale per l'ospedale San Paolo, l'Asl ne parla anche con la Provincia

Si torna a parlare del casello autostradale dedicato per l'ospedale San Paolo. Un tema che già l'amministrazione Berruti aveva affrontata 12 anni fa, con tanto di sopralluogo, ma i tempi non erano maturi soprattutto per la carenza di risorse. Nella commissione consiliare di lunedì 12 del Comune di Savona il consigliere Angelo Schirru ha posto il tema del casello. L'attuale amministrazione sta cercando di concretizzare la realizzazione del casello e d ha chiesto ed ottenuto l'inserimento nel Priimt, il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. "Il casello è stato inserito e indicato alla Regione nell'ambito del Priimt come scheda a sé stante, scheda che è stata recepita con una colorazione particolare perché a che fare con la pianificazione sanitaria - ha detto in sindaco Russo nella Terza Commissione consiliare - E' un'opera strategica per l'ospedale e che consentirebbe un'accessibilità, soprattutto dalla Val Bormida, più diretta. Siccome è un'opera relativamente semplice, almeno il casello dedicato alle ambulanze, di facile realizzazione e di costo relativamente contenuto, sarebbe un segnale importante nella valorizzazione del nostro ospedale".

La realizzazione del casello è, al momento, ancora in una fase teorica, non c'è ancora una progettazione ma ci sarebbe interesse anche da parte dell'Asl che ne ha parlato con la Provincia. "Ho chiesto anche al presidente della Provincia Olivieri di darci una mano - ha spiegato il direttore generale dell'Asl Michele Orlando - Ci informeremo su come poter fare e chiedere sia alla Provincia che alla società Autostrade. E' un tema sicuramente importante e il collegamento c'è ed è vicino".

L’apertura di un casello autostradale dedicato esclusivamente all’uscita dei mezzi di soccorso diretti in ospedale era stato ipotizzato 2012, come detto, con l'amministrazione Berruti, Comune e Regione che avevano chiesto ad Anas e alla direzione di Autostrade per l’Italia di effettuare un approfondimento sulla fattibilità del progetto che secondo il Comune non comporterebbe costi molto elevati ma offrirebbe un servizio importante alla cittadinanza. Il Comune aveva effettuato un sopralluogo, individuando una valletta fra Savona e Albissola adatta ad ospitare il casello che verrebbe collegato all’ospedale da una strada pubblica già esistente.