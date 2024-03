Giornata internazionale della donna: dallo Zonta Savona triplo appuntamento per celebrare la ricorrenza

Lo Zonta Club di Savona festeggia l’8 marzo 2024, giorno della Giornata internazionale della donna e Rose Day Zontiano, con tre importanti iniziative.

La mattina di venerdì 8 marzo, le socie del club Zonta si recheranno in visita presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale San Paolo di Savona e doneranno una rosa gialla alle pazienti degenti, simbolo di Zonta International.

Sabato 9 marzo alle 17, presso il locale Wine Bar La Casa del Vino a Savona, si terrà un’interessante conferenza dal titolo: “Donne e Storia - Principesse, Regine, Avventuriere". Con un ingresso libero per tutti, l'iniziativa si propone di esplorare il ruolo delle donne nel corso del 1800, durante i cambiamenti risorgimentali. Attraverso slide e foto d’epoca, verranno presentati “deliziosi cammei” di storia, raccontati con leggerezza tutta femminile da Maria Rosa Marsilio; un viaggio nel tempo attraverso le vicende personali e private vissute nei palazzi del potere Sabaudo. L’autrice, savonese d’adozione, è una cronista a tutto tondo che si è occupata di cronaca a 360 gradi. Ma, fra i tanti argomenti che tratta, quello che – parole sue – l’appassiona maggiormente è la divulgazione storica. Questa sua passione l’ha portata a ideare e condurre serate televisive dedicate alla storia di Novara e ai Castelli del novarese. Un format che ha consentito di riscoprire gli angoli più suggestivi della città e della provincia. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo romanzo storico “Novara 1565, misteri, fantasmi e templari – Jolanda Filiberta di Challant”, Edizioni Astragalo che ha ricevuto il plauso della Presidenza della Repubblica Italiana e Portoghese; ha vinto premi di poesia in ambito nazionale e collabora ed è socia dell’Ass.ne CIVITAS NAULI DI NOLI interpretando la Marchesa Beatrice del Monferrato nelle visite guidate e trekking teatralizzati al Castello ed al Borgo di Noli.

Progetto Interclub con altri club Zonta della Liguria “Insieme per le donne della Casa Circondariale di Pontedecino” finalizzato a donare beni di necessità (biancheria e prodotti per l’igiene) alle donne attualmente in carcere.

Il nome “Zonta” deriva da un idioma degli Indiani Sioux Lakota e significa “onesto e degno di fiducia”; il primo club nasce nel 1919 a Buffalo (NY) da un gruppo di donne laureate, professioniste, accomunate nel proposito di dare voce alle donne che ogni giorno lottavano per avere parità di diritti. È un’organizzazione internazionale di servizio, l’unica ad avere uno status consultativo permanente all’interno dell’ONU, una posizione consultiva all’UNESCO e all’UNICEF, e uno stato di partecipazione al Consiglio d’Europa; è costituita da donne di tutto il mondo, impegnate in posti di responsabilità e nelle libere professioni, e ha come principale obiettivo quello di migliorare la condizione giuridica, economica, politica e professionale delle donne nel mondo.

Zonta Club of Savona Area nasce nel 1982 e fa parte della Area 03 (Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta) appartenente al Distretto 30, (che comprende Montecarlo, la Francia del Sud, parte della Germania, Svizzera, Bulgaria, Macedonia e Romania). In questi 40 anni tutta l'attività di Zonta Club Savona è stata finalizzata a mettere in atto gli obiettivi definiti a livello internazionale, dedicandosi alla creazione di Service rivolti a donne bisognose di aiuto in ambito sociale, economico, sanitario, professionale, scolastico e culturale, ma anche finalizzati a sostenere progetti e iniziative per raccolta di fondi coinvolgenti diversi enti, anche locali. Nel corso degli anni sono inoltre stati organizzate numerose conferenze e workshop, anche in collaborazione con altri club, finalizzati a sensibilizzare la popolazione su tematiche importanti.