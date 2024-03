Albenga, addio a Tonino Pirrotta: aveva 54 anni

Lutto ad Albenga per la scomparsa, all'età di 54 anni, di Tonino Pirrotta.

Conosciuto fin da bambino per gli anni trascorsi tra i vicoletti del centro storico e per il negozio di frutta e verdura dei suoi genitori in via Medaglie d'Oro, viene ricordato dagli amici che in queste ore ne piangono la perdita come una persona sempre disponibile e volenterosa ad aiutare gli altri: "Lo vogliamo ricordare per il suo sorriso, con gli occhiali da sole sulla testa ed i suoi lunghi capelli arricciati. Ciao Tonino".