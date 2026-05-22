Vado Ligure, incidente nella galleria San Genesio: strada chiusa

Traffico completamente bloccato nella mattinata all’interno della galleria “San Genesio”, lungo la strada statale 1 Dir/A di Vado Ligure, dove un incidente tra due veicoli ha reso necessaria la chiusura temporanea dell’arteria in entrambe le direzioni al km 2,000.

L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, ha reso immediato l’intervento delle squadre di Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area, oltre agli agenti impegnati nei rilievi.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari della Croce Oro Mare, sezione di Savona, insieme all’automedica. Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.