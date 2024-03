Ricorso del Comune di Savona sul rigassificatore, il Tar Liguria lo rimanda al Tribunale del Lazio

Verrà discusso nel Tribunale Amministrativo del Lazio il ricorso del comune di Savona contro il provvedimento di esclusione del Comune di Savona dalla Conferenza dei Servizi per il progetto per il posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra a 4.km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona

Il Tar della Liguria non lo ha infatti accolto in quanto la competenza spetta al Tar laziale e gli atti del ricorso sarebbero stati rispediti a loro.

“Il ricorso contro l’esclusione del Comune dalla conferenza dei servizi, che se accolto avrebbe potuto quantomeno aprire degli spiragli, è stato depositato al Tar Liguria anziché al Tar Lazio come previsto dalla legge, rendendolo inammissibile per incompetenza in radice. Un clamoroso errore che apre enormi interrogativi: superficiale imperizia o voluta negligenza?" aveva puntalizzato Meles.