Gino Rapa a Savona con la trilogia delle sue curiosità linguistiche

Testa di Rapa, Cime di Rapa e Cuore di Rapa: la trilogia delle curiosità linguistiche del professor Gino Rapa di Albenga a Savona a Villa Cambiaso.

In questo fine settimana avrà luogo la prima edizione della fiera del libro savonese “Letture tra i cedri”, che si svolgerà nella splendida cornice di Villa Cambiaso, in Via Torino, 10, a Savona da venerdì 22 marzo a domenica 24 con orari quotidiani dalle 10 alle 19.

Tra gli scrittori ospiti anche l'albenganese Gino Rapa dei Fieui di caruggi con i suoi libri sulle curiosità linguistiche, editi da Delfino Moro. L'appuntamento è per sabato 23 nella Sala Rossa di Villa Cambiaso, subito dopo Lorenzo Beccati, la voce del Gabibbo.

I tre libri del professor Rapa, tramite l'Onlus Cicogna Sprint, aiutano il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Gaslini di Genova.