Cronaca | 30 ottobre 2025, 14:42

Savona, violento scontro tra un autobus Tpl Linea e un'auto in via Braja: tre le persone incastrate nella macchina(FOTO)

Il bus in quel momento viaggiava col solo autista. Immediatamente mobilitati i soccorsi

Scontro violento tra un'autobus di Tpl Linea e un'auto in via Braja dove, per cause ancora da accertare, i due mezzi sono venuti a contatto poco dopo le 14:00.

Fortunatamente a bordo del bus della linea 3 Santuario-Cimavalle non era presente nessun passeggero.

Tre sarebbero invece le persone incastrate all'interno dell'autovettura. Per districarle e fornire le cure del caso, la centrale del 118 ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi, e alle Forze dell'ordine, con Carabinieri e Polstrada che hanno regolato il traffico ed eseguito gli accertamenti e i rilievi di rito, quattro i mezzi di soccorso. Presenti tre ambulanze di Croce Oro Albisola Mare, Croce Bianca savonese e Croce Rossa vadese, e personale medico dell'automedica Sierra4.

Tre le persone, una famiglia, accompagnate in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona per accertamenti del caso ma in condizioni non gravi.

L. Parodi - M. Pastorino

