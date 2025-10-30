Savona, violento scontro tra un autobus Tpl Linea e un'auto in via Braja: tre le persone incastrate nella macchina(FOTO)

Scontro violento tra un'autobus di Tpl Linea e un'auto in via Braja dove, per cause ancora da accertare, i due mezzi sono venuti a contatto poco dopo le 14:00.

Fortunatamente a bordo del bus della linea 3 Santuario-Cimavalle non era presente nessun passeggero.

Tre sarebbero invece le persone incastrate all'interno dell'autovettura. Per districarle e fornire le cure del caso, la centrale del 118 ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi, e alle Forze dell'ordine, con Carabinieri e Polstrada che hanno regolato il traffico ed eseguito gli accertamenti e i rilievi di rito, quattro i mezzi di soccorso. Presenti tre ambulanze di Croce Oro Albisola Mare, Croce Bianca savonese e Croce Rossa vadese, e personale medico dell'automedica Sierra4.

Tre le persone, una famiglia, accompagnate in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona per accertamenti del caso ma in condizioni non gravi.