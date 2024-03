Frana in Lungomare Europa a Varazze, riapertura non avverrà a breve. Il sindaco: "La zona necessita di un intervento più esteso"

Non riaprirà a breve il tratto di Lungomare Europa all'altezza della Baia dei Pescatori a Varazze nel quale ad inizio marzo erano caduti dei massi.

A specificarlo il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici che ha illustrato la cronologia degli interventi.

"Dal 3 marzo, giorno della frana, ci siamo attivati immediatamente per riaprire il prima possibile in sicurezza il tracciato nella sua interezza. Eseguite le prime opere di disgaggio del materiale pericolante sono iniziate subito le verifiche tecniche necessarie per capire come poter intervenire - spiega il sindaco - Purtroppo le valutazioni tecniche effettuate non hanno dato il via libera alla riapertura con la 'semplice' rimozione del materiale franato. La zona interessata necessita di un intervento più esteso e di una specifica progettazione di tipo geotecnico affidata a professionisti specializzati. I tecnici stanno lavorando in strettissima collaborazione con gli uffici comunali e la consegna degli elaborati progettuali è ormai prossima".

"Appena terminata la progettazione sarà necessario 'correre' per affidare i lavori e sistemare la zona quanto prima per riaprire e rendere nuovamente fruibile tutta la passeggiata da Varazze fino a Cogoleto. Si stima un costo di circa 200.000 euro per la realizzazione delle opere - puntualizza il primo cittadino varazzino - Purtroppo questa è stata un emergenza, ma dobbiamo ricordarci che stiamo attenzionando quella zona già da tempo e con grandi sforzi".