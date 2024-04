Rigassificatore, integrazioni di Snam: l'impianto Pde previsto a Quiliano in località Casina

Località Casina. Questa l'area dove dovrebbe essere collocato l'impianto Pde a servizio del rigassificatore.

Snam nelle sue integrazioni oltre ad illustrare le recenti modifiche al progetto per il posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra che nel 2026 dovrebbe sostare a circa 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona, ha sciolto i dubbi legati al posizionamento dell'impianto che contiene apparecchiature di filtraggio e misura del gas naturale oltre alla regolazione della pressione da 100 bar a 75 bar e le due stazioni di lancio/ricevimento pig per il controllo e pulizia della condotta (lato mare e lato terra).

Sarà collocato quindi più a monte della prevista zona di località Gagliardi per la quale il comune si era messo di traverso in più di un'occasione specificandolo nelle proprie osservazioni inviate alla struttura commissariale e all'azienda.

Il commissario straordinario e presidente regionale Giovanni Toti in una lettera inviata al sindaco Nicola Isetta aveva preannunciato le due opzioni per la ricollocazione e oltre a quella poi indicata era stata opzionata la zona tra Vado e Quiliano tra i campi sportivi Dagnino e Chittolina. Area dismessa da Tirreno Power, nella zona in cui erano presenti le baracche di servizio, per la quale era già stato trovato nel 2020 un accordo per l'acquisto con Autoliguria per la creazione di un polo dell'automobile.

Ne era nato così un botta e risposta tra il primo cittadino quilianese che aveva definito la missiva "irricevibile" e il numero uno della Regione che in tutta risposta aveva detto che "abbiamo chiesto correttamente quale area il comune ritenesse più adeguata e meno impattante, ci ha risposto di lavarsene le mani che non avrebbe scelto e abbiamo scelto perché ci hanno abituato a differenza di altri a prenderci le nostre responsabilità fino in fondo”.

La nuova posizione del PDE è stata inoltre accompagnata anche dalla riduzione della superficie impiantistica (circa 47%), avendo eliminato la parte di impianto dedicata alla correzione dell’Indice di Wobbe oltre da una nuova filosofia di trasporto che prevede una unica condotta tra l’impianto PDE e l’impianto trappole di Cairo Montenotte (località Chinelli) in luogo di due bretelle previste inizialmente.

"La collocazione di tutti gli impianti è prevista, per quanto possibile, in vicinanza a strade esistenti dalle quali verrà derivato un breve accesso carrabile. Nei casi in cui non è possibile utilizzare questo criterio, si cercherà comunque di utilizzare l’esistente rete di viabilità minore, realizzando, ove necessario, opere di adeguamento di tali infrastrutture, consistenti principalmente nella ripulitura e nel miglioramento del sedime carrabile, attraverso il ricarico con materiale inerte, e nella sistemazione delle canalette di regimazione delle acque meteoriche - viene spiegato da Snam - Tutti i punti di linea sopra descritti sono recintati con pannelli in grigliato di ferro zincato e fissati, tramite piantana in acciaio, su cordolo di calcestruzzo armato".

Snam si è quindi concentrata sulla risposta ai chiarimenti richiesti da ISPRA anche sulla base del completamento delle indagini ambientali in mare e a terra che erano in corso; ha fornito le integrazioni mancanti alle richieste di chiarimento dell’Istituto Superiore di Sanità allegando la revisione della Valutazione di Impatto Sanitario (evidenziano che al momento non è stato possibile aggiornare la caratterizzazione dei profili di salute ante-operam, in quanto ancora in attesa dei dati da parte della ASL; hann risposto ai chiarimenti di C.I.R.A. S.r.l.; hanno completato le integrazioni alle richieste degli enti trasmesse in data 30.10.2023; hanno presentato ulteriori ottimizzazioni progettuali che riguardano principalmente il riposizionamento del punto di ormeggio e del sistema di ancore per evitare l’impatto con le biocenosi e la risoluzione delle interferenze del tracciato della condotta a terra con le condotte SARPOM.