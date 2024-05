Petizione “Fermiamo la demolizione del Club Nautico Celle”: già raccolte 2000 firme

La petizione online lanciata su Change.org dal "Club nautico Celle" e dal titolo “Fermiamo la demolizione del Club Nautico Celle” ha già raccolto oltre 2000 firme. L'iniziativa è nata in risposta alla decisione dell'Amministrazione comunale di demolire la sede storica del club, gravemente danneggiata dalle mareggiate di novembre.

“È con grande dolore e senso di impotenza che prima dell’inizio del Consiglio Comunale, siamo venuti a sapere che sarebbe stata comunicata una variazione di bilancio per demolire la nostra sede storica, pesantemente danneggiata dalle mareggiate di novembre. Non sono state presentate alternative alla demolizione, né si è parlato di ricostruzione o di una sede alternativa”, scrivono gli autori della petizione.

“Sono diversi mesi che cerchiamo di farci ricevere dall’Amministrazione Comunale, che non ha mai risposto alle nostre mail o telefonate. La contro perizia che abbiamo presentato in data 22 aprile, che illustrava la possibilità di mettere in sicurezza la struttura con un investimento contenuto, non è stata nemmeno presa in considerazione”, proseguono.

“Ancora una volta, dopo quattro anni, ci ritroviamo a dover combattere per poter aprire la scuola vela estiva, che rappresenta un punto di riferimento per oltre duecento famiglie di cellesi e turisti. Rimanete al nostro fianco, perché non ci arrenderemo. Chiediamo all'Amministrazione Comunale di sospendere la demolizione, e darci finalmente udienza per valutare una soluzione alternativa”, concludono.

QUI il link alla petizione