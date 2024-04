Yes! We can dance", 3 giorni al liceo Chiabrera Martini sulla povertà educativa

"Yes! We can dance". Questo il nome dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Seconda Stella a Destra Odv realizzata il 22-25 e 26 marzo con i ragazzi del liceo Chiabrera Martini di Savona per il patto di sussidiarietà di Regione Liguria "Remind the gap" sul tema della povertà educativa.

Questa prima azione, scaturita da un’idea maturata negli anni grazie alle progettualità realizzate per i propri ragazzi, con fragilità e non, vuole far sperimentare loro la possibilità di diventare portavoce di un cambiamento generazionale che miri ad una società più rispettosa di ogni diversità, qualsiasi essa sia, e più inclusiva.

"Aula magna sempre gremita: in tre giorni di incontri abbiamo incontrato 30 classi per un totale di circa 750 ragazzi. Questi giovani erano pronti a lasciarsi andare alle emozioni più belle che sono esplose rigando il loro viso di lacrime. Il loro calore è stato come un abbraccio potente e incontenibile. Abbiamo dato tanto ma abbiamo ricevuto di più - dicono dall'associazione - Tre giorni di post-it affissi con le loro parole che ci hanno impressionato e lasciato senza parole. Frasi che hanno espresso l’estensione di una bellezza che va al di là della perfezione, parole che hanno suscitato gentilezza, amore e speranza in un’umanità che avrà il coraggio di non lasciare indietro nessuno, di non emarginare, di non precludere opportunità. Vivere tre giorni così, in un contesto di enorme spessore educativo, ha arricchito anche noi adulti, genitori e professori".

Ringraziamo la prof.ssa Anna Frumento (meravigliosa) che ha fortemente promosso questo evento, l’assessore allo sport del Comune di Savona, Francesco Rossello e Katia Orengo di radio Jasper. Per ultimi ma non meno importanti, siamo grati ai genitori del nostro direttivo e ai genitori dei bimbi e ragazzi del settore paralimpico che, con tantissimi sacrifici, cambi turni, ferie e permessi sono riusciti ad essere presenti - proseguono - Immensa Emilia Briano! Una conduzione che ha tenuto alta l’attenzione dei ragazzi per tutti e tre i giorni e che ha parlato il loro linguaggio con fare ironico, schietto e semplice. A Maura Montalbetti diciamo grazie per averci sostenuto tanto, anche come mamme, nella parte organizzativa e di preparazione slide, e per il dono di saper racchiudere concetti complessi, come quelli trattati con i fratelli dei ragazzi fragili presenti (Martina, Lorenzo e Lucrezia grazie) con parole semplici e gentili capaci di rassicurarli e di farli sentire compresi e mai sbagliati. Tutti i ragazzi sono rimasti estasiati. Ma noi….che ve lo diciamo a fare?".