Savona |

Rigassificatore, quale futuro dopo la petizione all'Europarlamento? Se ne parlerà il 5 maggio a Savona

Appuntamento dalle 17.30, presso l’Sms Fornaci Giardino Serenella, con l’incontro pubblico promosso dalla europarlamentare Maria Angela Danzì

Sul rigassificatore di Vado la Commissione petizioni del Parlamento europeo sta valutando gli atti e le denunce presentate dai cittadini: cosa succede adesso e cosa succederà dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno? Se ne parlerà il 5 maggio, dalle 17.30 a Savona, presso l’Sms Fornaci Giardino Serenella in via Vittorio Veneto 73R, nell’incontro pubblico promosso dalla europarlamentare Maria Angela Danzì, membro della Commissione Petizioni dove ha seguito e sostenuto la petizione savonese. “Abbiamo organizzato questo incontro pubblico proprio perché è sempre mancato il coinvolgimento pubblico nelle decisioni prese da Toti, e dalla sua maggioranza di centrodestra, sulla testa di questo territorio: un mare e un entroterra già molto sfruttati e che vanno valorizzati nelle vocazioni naturali in armonia con la natura. L’Europa su questo è molto attenta e speriamo continui a esserlo in futuro. Nell’incontro forniremo ai cittadini anche le prossime tappe, nella nuova legislatura che si definirà dopo le elezioni”, spiega Danzì. Intervengono : Maria Angela Danzì, Eurodeputata membro della Commissione Petizioni Tamara Pedrini Associazione Il Sogno di Daisy L’evento sarà seguito da un momento conviviale aperto ai presenti.

Redazione

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.