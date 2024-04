Al momento ancora non ben chiara la dinamica che, intorno alle 12.15 odierne, ha portato a un incidente stradale a Pietra Ligure, nella frazione di Ranzi, in via Castellari.

Secondo quanto riferito, coinvolta sarebbe stata una sola auto al bordo della quale non è chiaro quante persone vi si trovassero.

Sul posto sono stati però mobilitati sia i vigili del fuoco che i sanitari di Pietra Soccorso che hanno poi provveduto al trasporto al Santa Corona, in codice giallo, di una persona.