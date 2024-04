Albenga, Fior d’Albenga “entra” al Charity point Ant con letture e laboratori di disegno a tema

Ogni Mercoledì a partire dal 3 Aprile e per tutta la durata di Fior d'Albenga, presso il Charity point da Cuore a Cuore ANT in Via Roma 46 ad Albenga, si svolgeranno letture e laboratori di disegno a cura di "Strega ANTea" per bambine e bambini dai 5 anni.

L'evento intitolato "La magia, le aromatiche e le piante" si ispirerà alla realizzazione delle aiuole che si possono ammirare nelle piazze del centro storico di Albenga.

Dopo il Mercoledì dedicato a Harry Potter i temi saranno i seguenti:

Mercoledì 10 aprile ”Alice nel paese delle meraviglie”

Mercoledì 17 aprile ”Peter Pan”

Mercoledì 24 aprile ”Alla ricerca della Valle Incantata”

Mercoledì 1 maggio ”La bella e la bestia”

Per poter partecipare è necessaria la prenotazione al 3714210207 e la quota di iscrizione è di euro 5. Per tutti i partecipanti una gradita sorpresa.