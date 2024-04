Diocesi Savona-Noli: a Varazze dal 4 maggio un ciclo su santa Caterina e il beato Jacopo

Proseguono gli eventi per la festa della patrona santa Caterina da Siena. Dopo la suggestiva rievocazione storica, curata dall'Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena, martedì 30 aprile, giorno della ricorrenza, alle ore 9:30 nella Chiesa Sant'Ambrogio sarà officiata la messa solenne. Saranno presenti le autorità, tra le quali il vescovo monsignor Calogero Marino. Al termine si terrà la processione con la "cassa" di santa Caterina fino all'omonimo santuario, dove intorno a mezzogiorno ci saranno la funzione religiosa in adempimento al voto e la preghiera per il compatrono beato Jacopo da Varagine. Alle 15:30 da piazza san Domenico la processione tornerà in Sant’Ambrogio, dove alle 18 sarà celebrata l'Eucaristia.