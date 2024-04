Addio a Paola Gassman, decana del palcoscenico e amata presenza sulla riviera ligure

Il mondo artistico e teatrale piange la scomparsa di Paola Gassman, figura di spicco del panorama culturale italiano e amata presenza sulla riviera ligure.

Moglie dell'acclamato attore Ugo Pagliai, primogenita del leggendario Vittorio Gassman e sorella di Alessandro, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla o di assistere alle sue performance.

Nota per la sua straordinaria bravura sul palcoscenico, la Gassman frequentava spesso il savonese per recitare in spettacoli teatrali di grande successo.

I principali ricordi sono legati indissolubilmente a luoghi come Andora nel 2000 e Verezzi nel 2005, quando prese parte al Festival Teatrale nella famosa piazzetta appositamente allestita.