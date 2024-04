Savona, in Seminario si parla di service learning e don Lorenzo Milani

Si conclude il corso di formazione sulle "Povertà educative" organizzato dal Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e rivolto agli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado, agli altri docenti e agli interessati.

Domani, martedì 16 aprile, alle ore 17 nel Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, Daniele Scarampi, dirigente del Polo Scolastico di Finale Ligure e dell’Istituto Comprensivo di Sassello, esperto di didattica dell’italiano e collaboratore delle riviste Treccani e Giunti, parlerà di "Un progetto di service learning per combattere la povertà educativa".