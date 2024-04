Varazze, festa di Santa Caterina: tradizione e devozione che attraversano i secoli

Nel cuore della città di Varazze, in Liguria, si prepara a prendere vita una delle festività più sentite e attese dell'intera comunità: la celebrazione di Santa Caterina, Patrona non solo della città stessa, ma anche d'Italia e d'Europa. Con una storia che si estende per oltre seicento anni, il 30 aprile diventa un momento di devozione, coinvolgendo non solo i residenti locali ma anche coloro che portano Varazze nel cuore.

Le celebrazioni prendono il via già il 21 aprile con il suggestivo Corteo Storico, curato dall'Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena. Un corteo composto da circa 500 attori e comparse, divisi in gruppi che rievocano sette episodi della vita della Santa, arricchiti dal 1998 con un episodio del Beato Jacopo da Varagine, in occasione del settimo centenario della sua morte.

L'inizio del corteo, alle ore 15.30 in piazza Sant’Ambrogio, è segnato dalla consegna delle bandiere dei Rioni e delle Frazioni di Varazze da parte dell'allora Podestà e dai suoi Consiglieri, seguita dalla rappresentazione scenica degli otto gruppi. Attraversando i suggestivi vicoli della città, da San Nazario a Borgo e Solaro, il corteo culmina in Piazza Santa Caterina con la ripetizione dell'intera rappresentazione scenica.

Particolarmente toccanti sono il settimo e l'ottavo gruppo, che rappresentano rispettivamente il miracolo della Santa che salva la città dalla peste con le sue intense preghiere per la salute dei sopravvissuti, e l'indicazione da parte di Caterina del luogo in cui edificare una cappella in onore della SS. Trinità, promettendo che Varazze non sarebbe mai più stata colpita dalla peste.

L'accuratezza e la perizia con cui sono realizzati gli abiti, gli accessori, le bandiere e le armi, a cura dei costumisti ed armieri dell'Associazione, restituiscono con fedeltà i modelli e i tessuti, le forme e i materiali del XIII e XIV secolo, contribuendo a ricreare l'atmosfera e la spiritualità di quel lontano periodo storico.

In questo connubio tra tradizione e devozione, la festa di Santa Caterina a Varazze si conferma un evento unico nel suo genere, capace di trasportare i partecipanti in un viaggio nel tempo, rendendo omaggio alla figura della Santa e alla sua profonda influenza nella storia e nella cultura della città.