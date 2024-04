25 aprile e 1° maggio, aperto il Molo 8.44 di Vado Ligure

Lo shopping center all'aperto di Vado Ligure rimarrà aperto per accogliere le famiglie durante le festività del 25 Aprile e del 1° Maggio.

Queste giornate speciali offrono l'opportunità perfetta per trascorrere del tempo all'aria aperta, esplorando le ultime tendenze della moda presenti nei negozi del Molo.

Dai capi di abbigliamento ai giochi per bambini, dall'home decor agli accessori moda, il Molo 8.44 offre una vasta gamma di opzioni per soddisfare ogni gusto e stile dei membri della famiglia.

E durante lo shopping non può mancare una pausa di gusto al bistrot del Molo, che sia per pranzo o per un break pomeridiano.

"Ti aspettiamo al Molo per il tuo tempo libero anche nei giorni di festa" dicono dalla direzione del Molo.