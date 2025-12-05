Apre il Presepe Artigianale del Molo 8.44: un Natale autentico nel cuore di Vado Ligure

Un Natale che profuma di tradizione, artigianato e calore.

Il Centro Commerciale Molo 8.44 di Vado Ligure si prepara ad accogliere i visitatori con una nuova iniziativa che accompagnerà le festività 2025-2026: un Presepe Artigianale interamente realizzato a mano da artisti locali, visitabile per oltre un mese in uno degli spazi interni del centro.

L’opera, collocata nell’area tra Arcaplanet e H&M (ex Kiko), è frutto della creatività e dell’attenzione ai dettagli di Renato Viazzi e Luciana Scarone, che hanno curato il progetto in ogni sua fase: dall’ideazione alla scenografia, fino alla messa in scena finale.

Il risultato è un allestimento che unisce tradizione e maestria artigiana, trasformando uno spazio commerciale in una piccola oasi di atmosfera natalizia.

L'apertura ufficiale è in programma sabato 6 dicembre alle ore 16.00. Da quel momento il presepe rimarrà aperto al pubblico fino all’11 gennaio 2026, con i seguenti orari:

10.00 – 12.00 al mattino; 16.30 – 18.30 al pomeriggio.

"Un’occasione pensata non solo per gli appassionati dei presepi, ma anche per famiglie, bambini e visitatori di tutte le età che desiderano vivere un momento di autenticità all’interno del Centro Commerciale - dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure - Con questa iniziativa, Molo 8.44 conferma la volontà di proporre spazi e attività che valorizzino il territorio e le sue eccellenze artigiane, contribuendo a rendere il periodo natalizio ancora più accogliente per tutti coloro che frequentano il Centro".