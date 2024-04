Dalla Fionda di Albenga 8mila euro in beneficenza

Lo avevano annunciato direttamente dal palco del Teatro Ambra di Albenga le due protagoniste, Caterina Caselli e Anna Foglietta, vincitrici del Premio Fionda di legno 2024: "Una Nessuna Centomila" ed "Every child is my child" sarebbero state le organizzazioni destinatarie delle offerte raccolte dai Fieui di caruggi.

Una Nessuna Centomila ha come scopo la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. Fiorella Mannoia, che nel 2015 ha ricevuto il Premio Fionda, ne è la Presidente onoraria. Every child is my child (Ogni bambino è il mio bambino), fondata dalla stessa Anna Foglietta, è attenta ai bisogni dei bambini in tutto il mondo per difendere il loro diritto a un futuro dignitoso e senza sofferenze, nella convinzione che ogni bambino merita le stesse attenzioni e opportunità, indipendentemente dalla propria nazionalità o condizione sociale.

Ad entrambe le associazioni sono state versate, tramite bonifico bancario, quattromila euro caduna, pari a ottomila euro complessivi. I Fieui di caruggi ringraziano tutti coloro che hanno offerto generosamente il loro contributo.