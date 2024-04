Due violini alla "Mozart" di Savona in uno storico oratorio cittadino

Ancora musica di straordinaria qualità (e con una formazione inconsueta) nell'ambito l'ottava stagione de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona. Ecco, nuovamente, un appuntamento prestigioso presso l'Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla di via Guidobono a Savona.

Il 3 maggio alle ore 17.30 arriverà il Duo Libra formato da Luigi Presta e Ivana Nicoletta (violini). Originale formazione per un programma inconsueto che comprende musiche poco frequentate di Boccherini, Mozart e altri. Il concerto, come gli altri della rassegna, sono ad ingresso libero e sono organizzati in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona.

L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari, il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi e le Assicurazioni Brignolo-Allianz.

I protagonisti

Luigi Presta. Violino di fila presso l’Orchestra del Teatro Regio di Torino dal 2018, precedentemente ha ricoperto lo stesso ruolo presso l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Ha collaborato con la Philharmonia Orchestra di Londra, l’Orchestra “Toscanini” di Parma, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, la Filarmonica del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, la European Philharmonic Orchestra of Switzerland, la Filarmonica del Teatro La Fenice di Venezia e con direttori quali R. Muti, Z. Mehta, D. Gatti, G. Noseda, F. Luisi, D. Oren, K. Nagano, M. Alsop, J. Axelrod. Nel 2013, in occasione di una tournée in Cina, è stato invitato come Spalla dei Primi Violini dalla Euro Symphony SFK Orchestra di Klagenfurt, con cui si è esibito da solista nel 2014 in Austria, eseguendo la “Sinfonia Concertante” di W.A. Mozart. Nel 2015 viene scelto dal M° Riccardo Muti per far parte dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, e dal 2010 al 2013 è stato membro dell’Orchestra Giovanile Italiana, dove ha ricoperto il ruolo di Concertino dei Primi Violini e Spalla dei Secondi violini. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali: 1° Premio Assoluto al Concorso Nazionale del Festival “Giovani Promesse” nel 2002, 1° Premio Assoluto al Concorso Internazionale “Guido da Venosa” nel 2009, 1° Premio Assoluto al Concorso Nazionale “Premio Musica Italia” nel 2010. Nato a Taranto nel 1991, si diploma all’età di 19 anni con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto di Alta Cultura Musicale “G.Paisiello” di Taranto. Successivamente si è perfezionato con P. Vernikov, I. Volochine, S. Milenkovic, E. Denisova, F. Cusano, L. Borrani, A. Serova (Musica da Camera), F. Manara.

Ivana Nicoletta si è diplomata in violino a 17 anni presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino col massimo dei voti e la lode, sotto la guida del Maestro R. Bertucci. In seguito ha partecipato a Masterclass con Pavel Vernikov presso la Scuola di Musica di Fiesole e si è perfezionata con Stefano Pagliani. Dal 2007 al 2009 ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile Italiana suonando sotto la direzione dei Maestri N. Paszkowsky, G. Noseda, J. Axelrod, e collaborando con solisti quali Lang Lang e H. Hancock. Dal 2009 al 2010 ha collaborato, in qualità di spalla dei primi violini, con l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, con cui ha partecipato al balletto “Sogno di una notte di mezza estate” di F. Mendelssohn Batholdy (diretto da David Garforth, con Roberto Bolle e Massimo Murru), all’opera “Le convenienze e inconvenienze teatrali” di G. Donizetti e a una tournée in Russia (Teatro Bolshoi di Mosca e Teatro Mariinsky di San Pietroburgo). È risultata idonea alle audizioni nelle orchestre di Teatro alla Scala, Arena di Verona, Festival Puccini – Torre del Lago (concertino dei primi violini), Orchestra Regionale della Toscana, Filarmonica “A. Toscanini” (concertino dei primi violini). Nel 2010 risulta idonea al concorso per violino di fila bandito dal Teatro Regio di Torino, teatro presso il quale attualmente lavora. Oltre ad essersi esibita da solista con le orchestre Collegium Philarmonicum e I Musici di Parma (eseguendo i concerti di Corelli, Bach, Vivaldi e Mozart), si è dedicata con particolare passione al repertorio cameristico, approfondendo la letteratura con pianoforte e clarinetto con i fratelli Federico e Simone (Bartok, Ives, Berg, Menotti, Stravinsky, Milhaud, ecc); significativa inoltre la sua esperienza con l’Ensemble XX Secolo dell’Accademia del Teatro alla Scala, con il quale ha affrontato opere che vanno dal Novecento storico (Debussy, Milhaud, Dessau, Eisler, De Falla), al repertorio contemporaneo (Berio, Francesconi, Kourliandsky, Gervasoni), in una serie di concerti per il Festival Dino Ciani di Cortina, il Festival MiTo e la stagione del Teatro alla Scala.