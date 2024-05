Elezioni europee, il 5 maggio un incontro organizzato dal circolo PD Loano-Boissano

" Il circolo PD Loano-Boissano, promuove per domenica 5 maggio alle ore 15, nei locali della Civica Biblioteca (Palazzo del Kursaal) un incontro aperto alla cittadinanza, in particolare ai giovani, alle donne e a chi è interessato a riflettere sulla situazione economica, sul lavoro, sui temi dell’ambiente e sulla sanità nel nostro territorio ". Così Ugo Bonelli, segretario del circolo dem loanese.

" Precarietà del lavoro, lavoro sempre più povero nelle retribuzioni che in Europa ci pongono agli ultimi posti delle classifiche, condizioni di lavoro sempre più precarie soprattutto per donne e giovani e con un numero di morti inaccettabile - prosegue Bonelli - Attacchi a diritti civili fondamentali frutto di tante battaglie, oggi rimessi nuovamente in discussione nel nostro Paese mentre in Europa si scrive un’altra storia.

Una sanità veramente pubblica non solo finanziata dallo Stato con l'escamotage dell'accreditamento che di fatto permette ai 'così detti imprenditori della salute' di scegliere le patologie da trattare in base solo al rendimento economico e non rispetto alle reali necessità, ignorando del tutto la medicina territoriale e le persone più deboli. Un ambiente minacciato da scelte assurde (rigassificatore nella nostra Provincia) e con un governo che di fatto non riconosce il cambiamento climatico. Temi importanti che richiedono idee, proposte iniziative. Per questo vi aspettiamo".