Gradi (+Europa): "Pubblicheremo la black list dei Comuni liguri sotto al minimo di legge del 40% di spiagge libere"

Nei giorni scorsi Il Consiglio di Stato ha ribadito ribadisce la linea della fermezza in materia degli arenili e stabilendo che vengano indette le gare, come previsto dall'UE. Un argomento che ha sollevato molte discussioni da parte della politica e sul quale interviene Il coordinatore regionale di -Europa Mauro Gradi.

“Premesso che non sono e non sono mai stato contro i balneari- dichiara Gradi - alla luce dell’ultima sentenza, direi tombale, del Consiglio di Stato (sentenza n. 3940/2024 “Comune di Rapallo”) che conferma l’immediata obbligatorietà della messa a gara delle concessioni balneari (direttiva Bolkestein), è curioso che si erga a paladino dell’equazione “manca una legge = problema di ordine pubblico” il Sindaco di Borghetto Santo Spirito, Comune che detiene il primato in negativo delle spiagge libere/libere attrezzate, il 14%, abbondantemente sotto la soglia di legge (L.R. 28/4/1999 n. 13) che impone almeno il 40% del litorale balneabile, quindi, delle spiagge effettivamente fruibili".

"Presto, in occasione di apposito convegno regionale, pubblicheremo la black list dei Comuni della Liguria (non pochi) al di sotto del limite minimo di legge del 40%”.