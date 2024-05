Loano, in Consiglio comunale esplode la rabbia della minoranza contro l'amministrazione: "C'è da svegliarsi"

"Il consiglio comunale ha nuovamente messo in luce la differenza di visione della maggioranza e della minoranza - fanno sapere dall'opposizione - abbiamo messo in luce le molte mancanze politiche e amministrative del mandato di Lettieri".

Nel corso della seduta la capogruppo di minoranza Luana Isella ha evidenziato come nonostante l'avanzo libero del bilancio di oltre tre milioni poco si sia fatto per la città: "Manca totalmente un pensiero politico, il pensiero di una politica assente anche su altre partite: ad esempio Loano Salute, che sarà sostenuto e potrà garantire un servizio grazie ad un investimento da parte dei medici: la politica ha fatto qualcosa? Non mi risulta".

Nel mirino della capogruppo di minoranza anche la situazione di SAT: "È entrata in servizio da gennaio e non si è vista differenza, in certi punti abbiamo addirittura mancanze e andremo a dire che aumenteremo la Tari". Critiche anche sulla gestione dell'impianti sportivi, con riferimento allo stadio Ellena: "Siete andati a festeggiarli in un campo di patate quando è 10 anni che aspettano un campo decente" ha dichiarato Isella rivolgendosi all'amministrazione.