AGGIORNAMENTO: dalle ore 10.25 la circolazione ferroviaria è ritornata regolare dopo i guasti a Savona e Cogoleto

Dalle ore 6:22 sulla linea Genova-Ventimiglia, la circolazione ferroviaria è rallentata in direzione del capoluogo di Regione, in prossimità di Savona, per un inconveniente tecnico alla linea.

I tecnici di RFI sono intervenuti sul posto per risolvere la problematica. Si segnalano rallentamenti fino a 35 minuti e possibili limitazioni e cancellazioni dei treni.