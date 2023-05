Progetto Unione Industriali-Data Consult: 70 studenti premiati, tutti i nomi

In un paese dove la disoccupazione giovanile e l'abbandono scolastico sono all'ordine del giorno, e dove le aziende faticano a trovare candidati qualificati, l'Unione Industriali di Savona si impegna a colmare il divario. Quest'anno, 70 studenti di quattro istituti tecnici commerciali della provincia hanno avuto l'opportunità di seguire un percorso formativo extra di 65 ore, grazie alla collaborazione con Data Consult.

Il progetto, promosso da Data Consult e sostenuto dall'Unione Industriali, mira a integrare le competenze scolastiche dei futuri ragionieri con le capacità necessarie per utilizzare le più moderne tecnologie informatiche. Questo percorso formativo è un passo importante per preparare i giovani a gestire in modo efficace la contabilità e l'amministrazione di aziende e studi professionali.