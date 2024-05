Al Santa Corona il ricordo di Vera Grita: nella chiesa dell'ospedale un ritratto della Serva di Dio

Sarà collocato nella Chiesa Sant'Ambrogio e San Carlo dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove Vera Grita concluse la sua vita terrena il 22 dicembre 1969, il ritratto della Serva di Dio e salesiana cooperatrice realizzato dalla pittrice Franca De Mitri, che proprio nel nosocomio ha prestato servizio come infermiera e caposala per ben quarantadue anni.

Alle ore 15:30 si terrà la benedizione del quadro, alle 15:45 l'adorazione eucaristica, alle 16:30 De Mitri porterà la sua testimonianza e alle 17 don Pierluigi Cameroni, postulatore della causa di beatificazione di Vera Grita, presiederà la messa. L'evento è promosso dalla Fondazione Vera Grita e don Gabriello Zucconi.

"In questa chiesa Vera Grita partecipava alla messa e si recava a pregare durante i lunghi ricoveri - ricordano la presidente della fondazione Maria Rita Scrimieri e il cappellano don Fabrizio Contini - La sua testimonianza di fede nella presenza viva di Gesù Eucaristia e della Vergine Maria nella sua breve vita terrena possa essere un segno di speranza per quanti in questo luogo di cura chiederanno il suo aiuto e la sua intercessione presso il Signore per essere sollevati e liberati dalla sofferenza".