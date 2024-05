Arte Savona, due selezioni esterne e proroga dei termini

Con decreto n. 112 del 08.05.2024, Arte Savona ha disposto la parziale rettifica dei seguenti 2 avvisi di selezione esterna approvati con Decreto n. 79 del 03.04.2024, pubblicati in data 09.04.2024, come segue:

- avviso selezione esterna - per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato di n.° 1 unità - profilo amministrativo – area “b” di livello economico “b3” (a tempo parziale) da inserire nel servizio gestionale – ufficio amministrazioni condomini;

- avviso selezione esterna per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato di n.° 1 unità - profilo amministrativo - area “b” di livello economico “b3” (a tempo parziale) da inserire nel servizio amministrativo – ufficio canoni morosità.

Il riferimento, tra le materie oggetto di prova orale, a pag. 3 del paragrafo b), al “D. Lgs. n.° 241/2001 e s.m.i.” deve leggersi “D. Lgs. n.° 231/2001 e s.m.i.”.

Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione alle suddette 2 selezioni esterne, originariamente in scadenza il 09.05.2024, è prorogato sino al 30.05.2024. Resta fermo tutto quant'altro previsto in tali avvisi.

Gli avvisi integrali e i relativi schemi di domanda sono pubblicati sul sito di Arte Savona www.artesv.it, nella home-page e in “Amministrazione Trasparente” – Selezione del personale.