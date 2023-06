Ancora fiamme nell'entroterra ingauno: fulmine colpisce un albero, rogo nei boschi di Zuccarello (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 16.35 : In corso ora le operazioni di bonifica, l'incendio si avvia verso lo spegnimento ufficiale.

AGGIORNAMENTO ORE 16.05 : Sono stati 18 i lanci effettuati dall'elicottero, il quale è rientrato pare riscontrando difficoltà nel versare l'acqua dall'alto a causa della presenza nella zona dei tralicci coi cavi dell'alta tensione.

"Tutta l'Amministrazione ringrazia chi in queste ore si sta adoperando per spegnere l'incendio che oggi pomeriggio sta bruciando i boschi di Zuccarello", ha affermato il vicesindaco Luca Gardella.

------

Vigili del fuoco e squadre di volontari AIB Protezione Civile da Zuccarello, Castelvecchio, Cisano, Castelbianco e Casanova Lerrone mobilitate, intorno alle 13 odierne, per un altro rogo che vede protagonista l'entroterra ingauno, in questo caso la Val Neva.

Secondo quanto riferito, le fiamme si sarebbero scatenate in una porzione di bosco nel territorio comunale di Zuccarello. A causare le fiamme sarebbe stato un fulmine colpendo un albero.

Dai primi riscontri non sembrerebbero tuttavia essere rimasti coinvolti nell'incendio persone o manufatti trovandosi il rogo in un'area interamente boschiva e non semplice da raggiungere. Ragion per cui è stato attivato anche l'elicottero da Genova.