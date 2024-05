Festival della Maiolica, AlbiRun e campionato italiano di Beach Volley: un weekend fine tra arte, sport e creatività ad Albissola Marina

Il fine settimana del 10-11-12 maggio si prospetta ricco di eventi ed emozioni ad Albissola Marina, con iniziative adatte a tutti i gusti e a tutte le età.

Torna l'ormai consolidato Festival della Maiolica, un appuntamento irrinunciabile nel panorama culturale della nostra regione, con la sua edizione 2024 che coinvolge tutti i Comuni della Baia della Ceramica (oltre ad Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Savona saranno protagonisti). Le quattro località si uniranno per celebrare l'arte millenaria della ceramica, proponendo un ricco programma di eventi.

Il Festival della Maiolica vede coinvolti artigiani, artisti e manifatture nella creazione di opere straordinarie, capaci di incantare e ispirare. Quest'anno si distinguerà per le cotture effettuate in forni monumentali all’aperto, direttamente sulla spiaggia, regalando agli spettatori un'esperienza unica, dove l'arte prende vita sotto i loro occhi, accarezzata dalla brezza marina. Ad Albissola Marina, il forno sarà allestito già da sabato mattina nei pressi della spiaggia libera attrezzata “Le Vele” e sarà possibile ammirare gli artigiani al lavoro per l'intera giornata, fino al gran finale delle 21 quando verrà svelata la nuova scultura prodotta nel corso del Festival.

Le sedi espositive del MuDA, il Museo Diffuso di Albissola Marina, ospiteranno la grande mostra MuDA10, che celebra il decimo anniversario dalla fondazione di questo innovativo progetto culturale, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nell'affascinante mondo della ceramica, dalle sue radici storiche fino alle più innovative espressioni artistiche contemporanee.

Per facilitare l'accesso a questo straordinario evento, sarà attivo un servizio navetta gratuito, permettendo a tutti di partecipare e godere appieno delle iniziative offerte dal Festival, che sarà attivo sulla tratta da Piazza Sant’Antonio a Casa Museo Jorn, in località Bruciati, dove sarà possibile assistere alla performance creativa dell’artista Anna Matola intitolata “Che ci fa un cammello a Casa Jorn?“.

Ci saranno anche varie occasioni per mettersi alla prova: La Fornace Alba Docilia di via Stefano Grosso ospiterà i tornianti che permetteranno a chi lo vorrà di cimentarsi nell’arte del tornio. Per i più piccoli, invece, laboratori di ceramica a cura del Dipartimento Educativo della Fondazione Museo della Ceramica Onlus.

Gli orari di apertura estesi nelle varie sedi espositive garantiranno ai visitatori la possibilità di vivere appieno ogni istante di questa straordinaria festa culturale, fino alle 22.00 nella serata di sabato. Sono state organizzate anche delle visite guidate gratuite per scoprire il ricco patrimonio culturale di Albissola Marina, alla quale è possibile iscriversi contattando l’ufficio IAT.

Inoltre, il Festival della Maiolica si inserisce in un palinsesto ricco di eventi, che comprende la tappa del Campionato Italiano di Beach Volley che anche quest’anno verrà ospitato da Albissola Marina (11-12 e 18-19 maggio) e la gara podistica AlbiRun, organizzata dalle scuole medie dell’IC Albisole (sabato 11 maggio dalle 9.00), offrendo così un'ampia gamma di attività adatte a tutti i gusti e a tutte le età.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma, è possibile visitare seguire i canali social (@visitalbissola e Albissola Marina Turismo).