Albenga 2024, Podio: “5 liste ufficializzate e oltre mille firme raccolte, grazie per la fiducia. Ora uniti verso la vittoria"

Sono state ufficializzate oggi, 19 maggio, presso il Comune di Albenga le cinque liste a sostegno della candidatura a sindaco dell’architetto albenganese Nicola Podio

.“Oggi è una grande giornata per Albenga - commenta Podio -. Con enorme soddisfazione voglio ringraziare le centinaia di albenganesi che attraverso la loro sottoscrizione hanno consentito la partecipazione di questa grande squadra alle prossime elezioni amministrative”.

Sono oltre mille le firme raccolte nelle scorse settimane dal centrodestra ingauno - rappresentato da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e le due liste civiche Aria Nuova per Albenga e Podio Sindaco - per la presentazione delle cinque liste a sostegno della candidatura di Nicola Podio.

“Sono estremamente orgoglioso degli 80 albenganesi che corrono al mio fianco in questa competizione elettorale - sottolinea Podio -. Stiamo ascoltando i cittadini e ci stiamo rendendo sempre più conto della profonda frattura che si è venuta a creare in questi cinque anni tra l’amministrazione e gli albenganesi”.

A un mese dal voto, la squadra guidata dall'architetto Ingauno continua i suoi incontri nel territorio di Albenga: “Siamo stati a Leca, dove il riscontro dei residenti è stato estremamente positivo e partecipato - conclude Podio -, mentre nei prossimi giorni incontreremo i cittadini delle altre frazioni e quartieri. Noi non intendiamo seguire l'esempio della maggioranza uscente, che in questi giorni sta incredibilmente facendo promesse su promesse nonostante gli anni trascorsi al governo della città".

"Ci sono stati modi e tempi per risolvere i problemi- conclude Podio - ma la vera mancanza è stata la volontà di ascoltare e intervenire dove necessario, anche nelle piccole cose. Non vogliamo illudere gli albenganesi con promesse irrealizzabili. Ci stiamo preparando a governare Albenga con l'obiettivo di ascoltare il territorio e cercare soluzioni condivise. Siamo pronti a far conoscere agli albenganesi il nostro programma elettorale. Ora, uniti più che mai, andiamo verso la vittoria per ridare fiducia ad una città che merita di più”