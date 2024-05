Albenga, Riccardo Tomatis: "Non vogliamo una città militarizzata, ma una comunità in cui tutti si sentano responsabili della sicurezza"

Il tema della sicurezza è fondamentale, ma troppo spesso oggetto di strumentalizzazione da parte di chi crede di avere una bacchetta magica al posto degli strumenti a disposizione di un'Amministrazione comunale.

"Il nostro programma è concreto, realizzabile e sta seguendo un percorso, come giusto che sia. Una città sicura è una città viva, dove tutti possono godere dei propri diritti in un ambiente civile e coeso, sia di giorno che di notte", commenta il candidato sindaco Riccardo Tomatis.

"L'amministrazione è impegnata a portare avanti alcuni progetti chiave: formazione avanzata ed equipaggiamento adeguato, inclusi l'utilizzo di bodycam e la collaborazione con il Comando di polizia locale di Milano; pattugliamenti attivi fino all'una di notte, sette giorni su sette; miglioramenti nel decoro urbano, nell'illuminazione e nell'arredo pubblico delle aree meno visibili della città; supporto ai gruppi volontari per il recupero degli spazi urbani, con figure dedicate come il vigile di quartiere; collaborazione con i commercianti per rendere la città ancora più sicura, anche con l'implementazione di sistemi di videosorveglianza pubblico-privati; iniziative preventive, come incontri nelle scuole e per le fasce più deboli della popolazione, come - per esempio - gli anziani".

"Non vogliamo una città militarizzata, ma una comunità in cui tutti si sentano responsabili della sicurezza. Per farlo, abbiamo bisogno dell'aiuto e dell'impegno di tutti, cittadini e forze dell’ordine. Sicuri di poter contare su tutte e tutti noi: continueremo a lavorare duramente per un'Albenga sicura ed accogliente per tutti", conclude Tomatis.