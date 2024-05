Savona abbraccia la Croce Bianca e i suoi militi per celebrare i 125 anni della pubblica assistenza (FOTO)

Una festa non solo della Croce Bianca, arrivata al 125° compleanno, ma anche per la città che ha voluto dimostrare tutto il suo affetto per quella che è ormai diventata un'istituzione per Savona.

E' stato un pomeriggio intenso quello di oggi, 18 maggio, per le celebrazioni del compleanno della Croce Bianca, con molti savonesi e famiglie che si sono trovate al corteo e soprattutto in piazza Sisto.

Dopo il ricevimento della consorelle alla sede di Corso Mazzini a Savona, dalla lì è partito un allegro corteo con i militi accompagnati dalla banda Forzano, arrivato poi in Piazza Sisto.

Dopo la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti di Piazza Mameli ha preso poi il via la cerimonia che ha visto previsti i saluti del presidente della pubblica assistenza Giovanni Carlevarino e delle autorità, la premiazione dei volontari e la benedizione di una nuova ambulanza che arricchirà il parco mezzi della Croce Bianca, sempre in prima fila nell'assistenza ai savonesi.