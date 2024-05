Savona, in Comune riapre il "Baby Pit Stop": uno spazio in privacy per le mamme e i loro piccoli

Una poltrona, un fasciatoio e un paravento per garantire la privacy. Nell'atrio del Comune di Savona è stato inaugurato oggi il ritrovato "Baby Pit Stop" realizzato in collaborazione con Unicef.

Si tratta di una postazione nell'atrio di Palazzo Sisto, zona frequentata quotidianamente da tante famiglie e comoda anche per passeggini e carrozzine, dotata di quanto necessario per permettere alle mamme, col giusto grado di privacy, di o allattare e fare il cambio pannolino dei propri pargoletti con tutta la tranquillità necessaria.

Durante l'inaugurazione, si sono svolte letture ad alta voce per i più piccoli e alle 17 si è tenuto il Convegno formativo "Ad alta voce" a cura di Cresc.i e in collaborazione con Zerodiciannove: un intero pomeriggio dedicato alla cura e all'accompagnamento della prima infanzia nel cuore della Settimana dell'infanzia.

La campagna per incrementare i Baby Pit Stop in tutto il territorio italiano, alla quale l'Amministrazione Comunale aderisce con convinzione, è una delle iniziative di Unicef per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In particolare l'art. 24 del programma Unicef dedicato a "ospedali e comunità amici dei bambini" tutela il diritto alla salute anche attraverso l'allestimento di aree attrezzate per accogliere le mamme che hanno necessità di allattare i propri figli quando si trovano fuori casa.

“Ringrazio Unicef, Asl2 e tutti i soggetti che hanno aderito a questa iniziativa che è utile alla comunità cittadina e rientra nel percorso di ampliamento dei servizi dedicati alla prima infanzia - è il commento del vicesindaco Elisa Di Padova - L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allattamento al seno in maniera esclusiva almeno fino al compimento del sesto mese ed è fondamentale che le Istituzioni si aprano per prime a questa opportunità, creando una rete di accoglienza che supporti le mamme. Questa rete comprende anche una postazione analoga recentemente riaperta nel palazzo che ospita la Provincia".

Il vicesindaco spiega infatti che "troppi sono ancora i pregiudizi su gravidanza e allattamento al seno, troppe le paure che le neomamme si trovano ad affrontare e che spesso le rendono insicure in un momento della vita complesso in cui spesso viene messa in crisi la compatibilità tra il tempo della cura dei figli con tutti gli altri tempi di vita di una donna".

L'inaugurazione si è tenuta questo pomeriggio alle 16 alla presenza del vicesindaco Elisa Di Padova e dell'Assessore Gabriella Branca; del segretario generale del Comune, Lucia Bacciu; di Valentina Cocumazzo di Unicef; di Alberto Gaiero, primario della Pediatria dell'Ospedale San Paolo di Savona; delle coordinatrici ostetriche Alessia Melacca e Valentina Angius; di Carlo Mantero dell'associazione Cresc.i e di Alessandra Gagliardi della Lega del Latte.

Savona e il suo Baby Pit Stop sono stati inseriti nella mappa “Italia Amica dei bambini”https://www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/mappa-italia-amica/ che riporta l’insieme delle iniziative e delle azioni che Unicef Italia realizza nel Paese per la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia.