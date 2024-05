Il Golfo dell'Isola punta sulla comprensorialità e i numeri del turismo crescono: dal 2019 +7,3% di presenze

Una crescita del 37,5% degli arrivi di stranieri (in particolare Francia con + 32,7% e Germania con + 21,4%), all'interno di un complessivo incremento del 7,3% delle presenze turistiche, superando così la media provinciale. Ma, soprattutto, un trend in crescita confermato anche nel primo trimestre 2024, con risultati anche in questo caso migliori di quanto ottenuto dal savonese.

Sono questi i numeri degli ultimi cinque anni ottenuti dal progetto di marketing turistico territoriale che coinvolge i comuni di Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio "Il Golfo dell'Isola", le cui località di mare tutte hanno appena ricevuto nei giorni scorsi il riconoscimento della "Bandiera Blu", presentati mercoledì 22 maggio alla Sala Palace nell'incontro pubblico al quale hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni locali, gli operatori economici e le associazioni del territorio.

Dopo l'introduzione da parte del sindaco spotornese Mattia Fiorini, in qualità di presidente, sottolineando l'importanza della collaborazione tra comuni e operatori del territorio per la creazione di un'offerta turistica integrata e competitiva, è stato il direttore Marco Olcese a presentare i risultati ottenuti dal 2019 ad oggi, evidenziando il superamento delle difficoltà legate alla pandemia e la crescita del turismo nel comprensorio.

Dati confermati anche dall’audience sui canali social con 1.900.000 visualizzazioni annue e dal gradimento verso gli Uffici Iat, considerati tra i migliori della provincia. E' stato sviluppato un database di materiali audiovisivi ad uso promozionale, stampa e social, è on line un sito web dedicato e ancora espandibile ed è stato elaborato un calendario di eventi della destinazione sempre aggiornato dove spicca la proposta di proposte sportive e outdoor e nuovi contenuti che consentono di rendere attrattiva la destinazione anche fuori stagione.

Non solo condividere i risultati raggiunti era però l'obbiettivo della giornata spotornese. Si è parlato di strategie future per lo sviluppo turistico del comprensorio, con obiettivi in particolare a medio termine. Come ad esempio l’ulteriore miglioramento della percentuale di stranieri (di almeno 7,5 punti) e la volontà di incrementare la permanenza media di 0,4 giorni, in linea con quanto espresso dalla provincia di Savona. Se centrato, potrebbe tradursi, secondo le stime effettuate, in un aumento di 80mila presenze e una crescita quantificabile in 10 milioni di euro di introiti commerciali e turistici.

Alle spalle una squadra di professionisti del settore comunicativo con l'obbiettivo prossimo di costruire, da parte degli operatori economici dei diversi settori, di un prodotto turistico integrato, che aggreghi le diverse esperienze offerte dal territorio e le valorizzi attraverso la "vetrina" de Il Golfo dell'Isola.

"Lo sviluppo di prodotto e di iniziative mirate, da parte di operatori economici ed associazioni territoriali legate allo sport e all’enogastronomia, che oltre ad aumentare l’attrattività della destinazione rafforzeranno il senso di appartenenza, superando i confini amministrativi e promuovendo un'identità territoriale unitaria e coesa" si legge nella nota degli organizzatori.

Nei prossimi mesi saranno quindi organizzati alcuni incontri tematici per approfondire le specifiche esigenze delle diverse categorie di operatori e affrontare le sfide future del settore turistico nel Golfo dell'Isola.