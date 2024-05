Meteo: rovesci e temporali anche oggi, migliora nel weekend

Anche oggi avremo la nostra dose quotidiana di rovesci e temporali soprattutto tra pomeriggio e nottata. Da domani però, anche se ancora temporaneamente, la situazione migliorerà e domenica sarà una bella giornata. Ad inizio settimana invece nuova fase perturbata. Temperature in rialzo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 24 maggio

Al mattino poco nuvoloso o nuvoloso su Piemonte e Valle d'Aosta, rovesci di pioggia presenti su Langhe e Liguria centrale in spostamento verso nordest. Al pomeriggio rovesci e temporali sparsi, inizialmente sulle zone alpine e pedemontane occidentali, poi in serata e in nottata in spostamento verso le pianure orientali. Dovrebbero essere escluse le Langhe, l'astigiano e l'alessandrino, ma qualcosa di isolato non è da scartare. Possibili allagamenti specie nelle zone già interessate da violenti nubifragi nei giorni scorsi, grandine anche di media dimensione e forti raffiche di vento.

Temperature stazionarie e poco sotto la media del periodo, le massime saranno comprese tra 18 e 21°C. Venti generalmente deboli orientali su pianure, meridionali con raffiche moderate su Liguria e basso Piemonte.

Sabato 25 maggio

Situazione in miglioramento, precipitazioni notturne su nordest Piemonte, mentre al mattino cielo poco nuvoloso un po' ovunque. Al pomeriggio nuova fase instabile ma per lo più relegata alle aree alpine e con fenomeni generalmente di minore intensità rispetto ad oggi.

Temperature stazionarie nelle minime, con valori piuttosto freschi e compresi tra 9 e 14°C, mentre le massime saliranno di 1/2°C. Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile.

Domenica 26 maggio.

Giornata che finalmente dovrebbe essere senza fenomeni di precipitazioni, con al più velature e qualche cumulo di bel tempo sulle Alpi, grazie a temporanee correnti anticicloniche. Anche le temperature torneranno nella media del periodo con valori massimi che si spingeranno fino a valori compresi tra 23 e 27°C. Minime pure in aumento e comprese tra 12 e 15°C. Venti assenti o deboli e a regime di brezza.

Tendenza successiva.

La settimana entrante invece si presenterà nuovamente perturbata, ma probabilmente solo tra lunedì e martedì. Attenderemo gli sviluppi nei prossimi aggiornamenti.

Con l'occasione vi annunciamo la 13a giornata della Meteorologia che si terrà a Busca il 26 maggio 2024 con diverse attività legate al clima e ancora la possibilità di voli in mongolfiera.

