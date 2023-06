Microcamere e microfoni nascosti per superare la teoria della patente: 6 indagati nell'operazione "Patentopoli"

Sono sei gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari formalizzati dalla Procura di Novara nella giornata odierna nell'ambito dell'indagine "Patentopoli", il tutto con la contestazione di 30 capi d'imputazione relativi ad altrettante sessioni d’esame per ottenere la teoria della patente di guida alterate.

A smascherare un’associazione a delinquere definita ben radicata sul territorio, operante in diverse località del Nord Italia tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, è stata l'attività investigativa della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Savona insieme alla Polizia di stato novarese, con intercettazioni e indagini partite nei mesi scorsi.

Il gruppo, composto da 2 cittadini italiani e 4 stranieri di origini pakistane, aveva organizzato un sofisticato sistema fraudolento che consentiva sia a cittadini italiani sia ad extracomunitari senza alcuna padronanza della lingua italiana di ottenere la patente di guida dietro il pagamento di consistenti somme di denaro, nell’ordine di svariate migliaia di euro, nonostante mancassero anche delle più elementari nozioni del Codice della Strada.

Prima gli indagati supportavano i propri clienti a sbrigare tutte le pratiche burocratiche, poi, poco prima dell'esame teorico, gli fornivano una microcamera o un microfono miniaturizzato (nascosti in un indumento) e un auricolare col quale suggerivano le risposte esatte ai quiz.

Le indagini eseguite dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Savona e dai poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Novara, sono state condotte attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, pedinamento, accertamenti documentali ed indagini bancarie.

Le perquisizione eseguite nel marzo dello scorso anno nei confronti degli indagati avevano già portato al ritrovamento e al sequestro di prezioso materiale probatorio, come numerosi auricolari bluetooth miniaturizzati, microcamere, smartphone, modem wi-fi portatili e capi di abbigliamento opportunamente confezionati per nascondere l’attrezzatura utilizzata per eludere la sorveglianza durante gli esami teorici sostenuti presso le motorizzazioni civili di svariate province italiane.

L’analisi delle apparecchiature elettroniche sequestrate avevano inoltre consentito di rinvenire numerose foto dei documenti di identità dei “clienti”, appunti scritti a mano con la rendicontazione dei profitti illeciti ottenuti e persino foto di candidati ancora impegnati in sessioni d’esame a quiz, con il monitor ben inquadrato e la scheda d’esame in evidenza, talvolta con l’indicazione dell’anagrafica ben visibile.

Inoltre, l'esame di alcune chat tra indagati ha agevolato la ricostruzione di numerosi episodi illeciti effettuati nel tempo consentendo di operare il sequestro finalizzato alla confisca di oltre 11 mila euro, somma ritenuta verosimilmente provento dei reati discoperti.

Ora, oltre alle misure predisposte dell'Autorità Giudiziaria nei confronti dei sei indagati, per decine di candidati verrà proposto alle motorizzazioni civili di competenza la revisione delle patenti eventualmente conseguite per le opportune verifiche.

"Il procedimento è in fase di definizione, ma i provvedimenti finora adottati non implicano la colpevolezza degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva riguardante la responsabilità penale delle persone sottoposte ad indagini" ricordano dalla Guardia di Finanza.

"L’attività condotta dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Savona e dagli Agenti della Polizia Stradale di Novara testimonia la sempre più ampia ed efficace collaborazione tra Forze di Polizia per la repressione di reati che quotidianamente si ripercuotono gravemente sull’intera collettività, anche in termini di sicurezza per gli utenti della strada" aggiungono.