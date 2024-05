Finale, stasera 24 maggio a Olle festa per la solennità di Maria Ausiliatrice

Sarà celebrata questa sera, venerdì 24 maggio, nella giornata che la tradizione cattolica dedica al suo culto, la festa di Maria Ausiliatrice nella frazione finalese di Olle.

La comunità ricorderà il 132esimo anniversario dall'inizio delle celebrazioni mariane, iniziate secondo i registri storici nel 1892, che per la comunità dell'entroterra finalese è l'occasione per rinnovare la propria fede in quella che tutti conoscono affettuosamente come la "Madonna di Favin", proprio per il tempo della stagione primaverile in cui si celebra.

Alle ore 20:30, nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato, si terrà la Santa Messa officiata da don Stefano Mautone, prevosto di Lucinasco, Caravonica, San Lazzaro Reale e Borgoratto, e concelebrata dall'arciprete don Simone Ghersi, parroco di Gorra e Olle. A seguire, si svolgerà la tradizionale processione, animata dalla banda "Guido Moretti" di Pietra, durante la quale la statua dell'Ausiliatrice sfilerà tra le vie della frazione nel suo percorso tradizionale.

La statua, adornata con ori frutto della devozione degli ollesi e delle grazie concesse, è stata recentemente restaurata insieme alla chiesa che la ospita.

La serata di festeggiamenti si concluderà con un rinfresco offerto dalla Pro Loco di Gorra e Olle.