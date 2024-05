L'Oroscopo di Corinne dal 24 al 30 maggio

ARIETE: La prudenza non sarà mai troppa in un periodo dove muovere un passo falso è più facile di quanto immaginiate… Siate quindi molto cauti e non pigliate per oro colato ciò che vi verrà riferito! Oltretutto qualcosa rode dentro ma per il momento conviene trattenere le stizze per non mandare a quel paese persone di cui avete ancora bisogno. A tanti succederanno cose strane e, per non star a rimuginare, vi converrebbe nel week end alzare le tende e andare da qualche parte.

TORO: Confidate in un ciclo stagionale abbastanza promettente sia per gli affetti che per i soldini… Le birbe stelline vi accompagneranno nelle ambizioni, negli albori di storie promettenti, nelle conquiste e nei trionfi… Le giornate e le lune storte non mancheranno ma basterà lasciarvi sbollire: le transitorie paturnie svaniranno a favore di una salubre allegria e, quantunque un soggetto battesse il record della stoltezza, ignoratelo e snobbatelo… Domenica allegrotta.

GEMELLI: Con Giove, che il 26 maggio entra nella vostra costellazione, uscirete dall’inerzia o da quella mezza sfiga che sembrava avervi presi di mira, iniziando finalmente a recuperare energia e uno spizzico di sana follia. Sicché, dopo ugge e malumori, inizierà un processo di rigenerazione a patto di non commettere imprudenze e di non arrabbiarvi per un soggetto meschino da lasciare cuocere nel proprio brodino. Apprestatevi altresì ad una eclatante novella. Sabato interessante.

CANCRO: Se qualcosa non è girato per il verso giusto, da tenaci granchietti, imitate il ragno che davanti alla ragnatela distrutta non si arrende e ricomincia daccapo mentre, se qualcuno si è dilettato a demolire una vostra aspirazione, con l’ago della tenacia e il filo della speranza ricucite gli strappi lasciati nell’anima e ripartite, imperterriti, alla conquista delle agognate mete… Qualche imprevisto scombussolerà il week end. Mercoledì adatto a manicure, pedicure o taglio di capelli.

LEONE: Malgrado tendiate a far prevalere il pessimismo ingigantendo dei problemi, in realtà non avreste di che lamentarvi visto che le faccende inizieranno a girare dritte, solo che l’ansia, colpendo a tradimento, renderà gli stati d’animo assai variabili… Un lieve calo dell’attività è da accreditare alla crisi generale ma in men che non si dica anche in questo campo vi riprenderete. Verso il week end una novella vi lascerà perplessi e propenderete a spaccare oggetti. Serate intense.

VERGINE: L’opposizione dell’ultimo quarto lunare vi renderà irrequieti ma simultaneamente speranzosi, malgrado dobbiate sopportare delle lagne, stare attenti ai malfattori, lenire un acciacco, spostare appuntamenti o strapazzare chi vuole sempre avere ragione. Nel limite del possibile dedicate maggior spazio a voi stessi, cavatevi un pallino e pigliate l’esistenza con maggior filosofia, organizzando magari qualcosina di carino. Domenica commovente o divertente.

BILANCIA: Apprestatevi ad una settimana non semplicissima causa degli ostacoli da superare, delle delusioni da chi meno ve lo sareste aspettati, dei timori infondati, dei versamenti inusitati, dei contrasti con sapientoni, degli incartamenti da verificare e degli affetti da inquadrare. Scambiare due ciance con una intima conoscente vi solleverà e rinfrancherà: quindi non esitate ad aprire cuore e mente a chi sa capire ed ascoltare. Domenica pazzerella: proprio come l’attuale stagione.

SCORPIONE: Sarà per la fiacca, una fase meteorologica instabile, un tipo esasperante, dei soldi da risparmiare, una questione da decifrare, fatto sta che non vi sentirete al top mal assoggettandovi a limitazioni e paternali o arrivando a raccontare delle bugie per essere lasciati in santa pace… E poi rammentate che tra tante pesche buone se ne celano di marce e che sta a voi scartarle prima che avvelenino ulteriormente. Domenica sfiziosa o cerimonia a cui presenziare.

SAGITTARIO: Ma che giorni ambivalenti vi attendono al varco! Diciamo che tra alti e bassi vi barcamenerete pur restando in attesa di una risposta, una conferma, un miglioramento tardante ad arrivare anche se, all’ultimo istante, riuscirete in un intento, lenirete un tormento o riceverete una profferta da valutare. Buttate dunque alle ortiche timori immotivati, chiaritevi con mezzi intronati e andate in fondo all’origine di un antipatico disturbo. Acquisti convenienti.

CAPRICORNO: Gli astri invitano alla circospezione perché, con la quadratura di Marte, le infinocchiate saranno a portata di giornata… C’è inoltre chi vi critica in sordina tentando di ficcare il naso nelle vostre faccende private ma basterà limitare le intime confidenze e ogni rogna verrà scampata… Per chi ha l’Ascendente in un segno di terra o di fuoco si prospettano delle sorprese, delle scampagnate, delle abbuffate e degli amiconi da contattare per una pizza e liberatorie chiacchierate.

ACQUARIO: Sono le piccole cose a rendere grande l’esistenza: rammentatelo quando tenderete ad andare in tilt o a vedere tutto nero! I mesi antecedenti non son stati né magnanimi né gaudenti ma, dopo esservi tolti un peso, potete tranquillamente ricominciare a credere, sperare e gioire. Giove in trigono al Sole protegge e favorisce finanze, convivenze, matrimoni, associazioni, contratti e una netta ripresa sia operativa che fisica in caso di acciacchi. Domenica pazzerella.

PESCI: Si farà sentire eccome l’ultimo quarto di Luna del 30 maggio, apportatore di tensione, nervosismo ed uno spizzico di spossatezza da arginare dedicando le giuste ore al riposo così come, nel trattare con dei brocchi, vi capiterà di venir fraintesi con conseguenti scambi di opinione o temporanee incomprensioni. Anche il settore materiale andrà tenuto sotto controllo considerate le spese da sostenere. In casa o in amore invece tirerà aria di novità. Piccolo evento da festeggiare.

Chi segue la rotta delle stelle non perderà mai la via della speranza…