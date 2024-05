Elezioni Finale '24, Guzzi: "Connubio tra mare ed entroterra vincente per il nostro turismo"

Il connubio tra mare ed entroterra per un turismo sempre più lanciato. Questa la ricetta del candidato sindaco per Finale Ligure, Andrea Guzzi: "Finale Ligure è conosciuta in tutto il mondo per il suo mare, per le spiagge, il litorale unico. Per molti anni il turismo balneare è stato attrattiva centrale, unica, per i molti ospiti dei mesi estivi. Talvolta non sapevano neppure dell’esistenza dell’antico borgo medievale, e del meraviglioso entroterra finalese. Oggi le cose sono cambiate: l’entroterra sta vivendo un momento di straordinaria popolarità e produttività, da alcuni anni è diventato fra i traini principali dell’economia finalese".

"Oggi - continua il candidato sindaco - occorre nuovamente investire energie e risorse sul nostro mare. 'Finale Mare' è un marchio consolidato negli anni, ma che oggi necessità di nuovo slancio per continuare a proporre un offerta differenziata ai nostri ospiti, unitamente all’entroterra. Enogastronomia e mare, sport e relax, cultura e ambiente".

Come strumento anche la sinergia pubblico/privato: "Riteniamo sia chiave per continuare a crescere - afferma il candidato sindaco - Associazioni, privati, gruppi di persone che amano il territorio, in questi anni ci hanno mostrato come il rispetto del loro ambiente, la cura, la passione, possano essere una risorsa economica fondamentale per la città. Le aziende agricole sul territorio, oltre all’aspetto economico, hanno avuto la molteplice funzione di presidio, promozione e cultura: hanno inserito sapientemente le loro attività in un ciclo produttivo virtuoso".

Da qui il focus sull’agroalimentare che "rappresenta ruolo di veicolazione straordinario dell’identità territoriale".