Elezioni Finale '24, la Lista Berlangieri: "Nuovo rapporto Comune/imprese per rilanciare il sistema produttivo"

“Le imprese non sono un problema ma un valore fondante della società, sono il motore del sistema socio economico che produce ricchezza da redistribuire e opportunità di lavoro. Questo è il nostro principio di riferimento”. E' il punto della lista Berlangieri Sindaco in tema di sistema produttivo.

“Il Comune, nell’interesse della comunità che amministra, non deve essere un ostacolo che rallenta le attività delle imprese o un freno allo sviluppo economico - spiegano dalla lista - ma l’ente che, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle leggi e dei regolamenti, affianca le imprese nei progetti di crescita e redditività e pianifica e attua, di concerto con le rappresentanze del mondo produttivo, le strategie e le azioni per lo sviluppo economico e la promozione dei propri sistemi economici”.

“Questo è, per noi, il 'nuovo' modo con cui il Comune si rapporterà con il sistema produttivo finalese mettendo in atto:

- Semplificazione, dove necessario, di tutte le norme, procedure e regolamenti comunali per mettere a disposizione delle imprese un set di norme e procedure chiare, di semplice applicazione e tendenti alla burocrazia zero: autorizzazione a procedere immediata, utilizzando gli strumenti normativi esistenti, per ciò che rientra nella sola competenza del Comune con azione di controllo a posteriori secondo il principio dell’affidamento nelle richieste asseverate dai professionisti.

- Confronto e concertazione con le rappresentanze del mondo produttive sulla programmazione delle strategie e azioni per lo sviluppo economico e sulla pianificazione delle opere pubbliche, con particolar riguardo al crono programma dei lavori per evitare interferenze che impattino negativamente sul lavoro delle imprese (festività, ponti festivi, periodi di afflusso turistico, ecc.).

- Creazione di un contesto “esterno” alle imprese che sia favorevole, e non di ostacolo, alla loro competitività, crescita e redditività: programma dei parcheggi, sicurezza e controllo del territorio, decoro e bellezza della città, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale, servizi performanti per le persone e per le imprese.

- Rendere la città viva e vivibile per tutti, pianificando, in modo concertato con le rappresentanze delle imprese e con il mondo delle associazioni ed enti culturali e di spettacolo, la promozione culturale, le attività di spettacolo, intrattenimento e animazione, spalmate durante tutto l’anno, adottando il metodo del confronto e della collaborazione , in grado di contemperare le esigenze di tutti, per restituire a Finale quel che merita, essere una Città ricca di cultura e spettacoli di qualità, accogliente e attrattiva.

- Ridurre, dove possibile, la tassazione comunale per favorire la competitività e gli investimenti delle imprese: tassazione agevolata per pubblici esercizi e negozi di vicinato localizzati nelle frazioni o nelle periferie urbane meno frequentate per favorire i servizi alle persone e il presidio e valorizzazione dei luoghi; favorire lo start up per le imprese giovanili azzerando nei primi tre anni di esercizio la tassazione comunale; previsione di “contratti di locazione concordati” tra proprietà immobiliare e azienda, con la riduzione ai minimi possibili dell’Imu per la proprietà a fronte di affitti 'sostenibili', calmierati con una riduzione del canone di locazione pari allo 'sconto Imu'.

- Lotta a tutte le forme di abusivismo commerciale, con iniziative coordinate e sistematiche sul territorio.

- Favorire l’accesso ai finanziamenti per le imprese organizzando, in collaborazione con le rappresentanze delle imprese, momenti d’informazione e aggiornamento, e verificando la possibilità di attivare un servizio periodico a sportello con Filse, la finanziaria regionale che gestisce tutti i bandi della Regione per le imprese.

- Aumentare la reddittività delle imprese pianificando e attuando strategie e azioni per lo sviluppo e la competitività del turismo, della rete commerciale e dei pubblici esercizi, delle imprese artigiane, dell’agricoltura e della produzione agroalimentare ed enogastronomica.