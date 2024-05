Europee, Benifei fa tappa in Val Bormida: "La produzione del vetro è un'eccellenza che va difesa"

Tappa elettorale in Val Bormida per Brando Benifei, europarlamentare, capo delegazione del Pd in Europa, nuovamente candidato tra le fila del Partito Democratico per le prossime elezioni in programma l'8 e 9 giugno.

"Oggi, accompagnato dal sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, ho visitato lo stabilimento Verallia di Dego e ho incontrato le rappresentanze dei lavoratori", commenta Benifei.

Un blitz non casuale, tenuto conto della situazione che sta vivendo il sito gemello di Carcare, con 120 lavoratori in cassa integrazione a rotazione a causa del caro energia, dell'aumento dei costi e delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.

"Si tratta di uno di quei contesti dove emerge la necessità di continuare a lavorare per un'Europa più vicina ai territori e più attenta a sostenere lo sviluppo del lavoro dentro il contesto della trasformazione ecologica. Servono misure perché le produzioni di questo tipo, questa eccellenza del territorio, siano sostenute non avendo una concorrenza sleale da produzioni extraeuropee che inquinano di più, trattano male i lavoratori magari e che possono, così, competere con più facilità in termini di costi".

"Questo è quello che stiamo portando avanti a livello europeo, e che faremo anche come Pd nella nuova legislatura: sviluppare una politica che tuteli il lavoro, i nostri territori e quindi anche la fabbricazione locale, in questo caso l'eccellenza della produzione del vetro della Val Bormida, di fronte ai cambiamenti e alla concorrenza globale che va affrontata, sapendo che le regole certe che tutelino il lavoro e l'ambiente si possono mettere, basta avere la volontà politica. Non bisogna abbandonare queste realtà e dimenticarle", conclude Benifei.