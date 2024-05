Il candidato sindaco Riccardo Tomatis incontra le associazioni di volontariato

Il candidato sindaco Riccardo Tomatis e alcuni membri dell’Amministrazione, nella serata di ieri, giovedì 23 maggio, hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di volontariato cittadine.

"Un incontro proficuo durante il quale si è parlato del lavoro svolto in questi cinque anni e, soprattutto, dei progetti per il futuro. Durante l’incontro di ieri ho ricevuto manifestazioni di vicinanza e affetto che mi hanno davvero riempito il cuore – afferma il candidato sindaco -. In questi cinque anni abbiamo vissuto dei bellissimi momenti, altri molto difficili, ma, insieme, abbiamo sempre fatto il massimo per Albenga”.

“Abbiamo ancora tanti progetti da sviluppare e durante l’incontro di ieri sono emersi molti spunti interessanti che vorremmo portare avanti – aggiunge -. Voglio ringraziare tutti i volontari e le volontarie che decidono di dedicare il loro tempo agli altri e alla comunità”.

“Senza di loro molte attività solidali, culturali, ricreative e sportive, non sarebbero possibili, a partire da quella preziosissima del soccorso a chi sta male o è vittima di incidenti, in cui il loro apporto è determinante e decisivo: i volontari rendono migliore la città e la vita dei cittadini. Anzi - conclude Tomatis - sono una delle colonne portanti della società”.