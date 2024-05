"Pericolo di crollo", cartelli sul cancello di Villa Cilea a Varazze: "Messi in via precauzionale"

"Stiamo interloquendo con i loro uffici per capire la situazione e farli intervenire il primo possibile. In via precauzionale hanno messo i cartelli dopo che una loro ditta ha svolto un sopralluogo" spiega il sindaco Luigi Pierfederici. La minoranza di Varazze Domani però è partita all'attacco.

Ci auguriamo si tratti solo di qualche problema alla struttura dei cancelli (speriamo) ma non possiamo non riflettere sul fatto che il disuso della struttura non possa che portare a conseguenze peggiori che possano riguardare anche gli interni della Villa (che risulta chiusa ormai da tempo immemore) - dicono dal gruppo di opposizione - Non possiamo allora non ricordare le dichiarazioni fatte dal consigliere regionale Bozzano capogruppo in regione del gruppo 'Cambiamo di Giovanni Toti' nel corso degli anni su un possibile piano di rilancio della bellissima villa Cilea. Ci chiediamo dunque quali passi siano stati fatti in tal senso da allora. Stando agli articoli del 2022 e del 2023 sembrava che il futuro gestionale della villa avrebbe dovuto essere discusso dal consiglio di amministrazione della Siae programmato addirittura il 31 marzo 2023, ma da allora non se ne è più saputo niente".