Carenza di anestesisti, l'Asl affida gli incarichi a due professionisti "a gettone"

Anestesisti a partita Iva per tamponare la carenza di personale. Sono 12 gli specialisti che hanno partecipato al bando dell'Asl2 per incarichi di lavoro autonomo a 100 euro lordi l'ora.

L'incarico avrà una durata di 12 mesi e la commissione dell'Asl lo aggiudicherà ai primi due medici in graduatoria. L’onere complessivo lordo di spesa è stimato dall'Asl 280.800 complessivi suddivisi in 172.380,00 per l’annualità 2024 e 108.420 euro per l’annualità 2025.