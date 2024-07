Savona, Calabria (Lega) sul rigassificatore : "Tanti personaggi in cerca d'autore"

Il segretario della Lega cittadina Giorgio Calabria in più occasioni, con post su Facebook, Calabria aveva espresso la propria posizione personale sulla Golar Tundra, partecipando alla catena umana di protesta nel luglio 2023.

Una posizione che era dettata da considerazioni tecniche più che politiche. Ora Calabria torna sul tema, il più caldo della politica di questi giorni.

"Per la vicenda Golar Tundra -dice Calabria - sarà bene fare chiarezza su origine e posizionamenti di tutte le forze politiche in un balletto ipocrita non troppo edificante. Premesso che tutto nasce dalla strategia, in parte condivisibile, di rendersi indipendenti dalle forniture russe di gas, va detto che non è estranea però una "commercializzazione estrema" che tende a trasformare l'Italia nell'hub del GLN per tutta Europa ,da qui acquisti miliardari di gassificatrici da piazzare ovunque".

"Ora - prosegue Calabria - è proprio questo ovunque che rende 'irrazionale' la collocazione di Savona, per caratteristiche tecnico, ambientali territoriali ,logistiche. Tutti sanno che anche se rarissimi sono stati gli incidenti per rigassificatori è altrettanto vero che in tutto il mondo ,o sono in terra ferma che da garanzie di stabilità, o collegate ,grazie ai bassi fondali ,tipo adriatico dagli 8 ai 20 km dalla costa e con protezioni frangiflutti ,ora metterlo a Savona a soli 2.9 km è una scemenza irresponsabile".

Per il rigassificatore scelte tecniche si sono scontrate contro quelle politiche del territorio e su una posizione nettamente contraria di chi lo vive . "All'obiezione che sulla scelta ci sia la professionalità di tecnici- spiega Calabria - vuol dire non capire niente delle dinamiche che intervengono dal combinato disposto di tecnologie non adeguate e non prevedibilità dei fatti naturali( trombe d'aria, mareggiate), più incidentalità del traffico marino, cioè il cosiddetto Cigno nero. Ora bastava ,e sarebbe stato meglio anche per Ministero e Snam ,non scegliere una collocazione come quella savonese".

"Responsabilità politiche? - aggiunge Calabria - Certo, parla uno che nella veste di Segretario della Lega di Savona ,ha da subito ,almeno sul piano personale contrastato questa scelta ,pur conscio delle difficoltà di coalizione di giunta Toti ,principale promotore, ora dopo la sollevazione popolare ambientalista, la sinistra ha colto l'occasione per ovvie ragioni elettorali di contrastare il progetto".

"Ma alcuni fatti nazionali - conclude il segretario cittadino della Lega - vedi comportamenti a favore dei rigassificatori dei governatori di sinistra di Toscana e Emilia Romagna ,e per restare nel locale il parere favorevole alle fasi progettuali di un deposito di Gln tra Vado e Bergeggi di sindaci di sinistra, rende poco credibile che non fossero a conoscenza della possibile collocazione a Vado del rigassificatore. Allora può anche far un po' sorridere la conversione sulla via di Damasco del centro destra regionale, però c'è puzza di ipocrisia da parte di una sinistra che in parte era corresponsabile con le amministrazioni di Vado e ora si tira fuori per interessi" elettorali locali