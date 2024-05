Elezioni '24, "Scelgo Finale" lancia i suoi candidati: "Per una città bella da vivere e desiderabile da tornarvi"

Sedici nomi di cittadini finalesi che si propongono per "amministrare Finale Ligure affinché diventi una città in cui è bello vivere e desiderabile ritornare, una città che cresce, che protegge e che innova" e dove l'Amministrazione Comunale "sia più vicina ai cittadini, con sportelli anche nelle frazioni, più accessibile e trasparente".

Questo il sentir comune che ha portato alla creazione della lista "Scelgo Finale", in corsa alle prossime elezioni nel comune rivierasco l'8 e 9 giugno con Simona Simonetti candidata a sindaco, presentata nel pomeriggio odierno alla Sala Boncardo, dove sono stati svelati, come di prassi, programmi e i nomi dei membri dell'intero gruppo.

Una lista ispirata al cosiddetto "campo largo" al cui interno sono confluiti membri di Europa Verde, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Partito Socialista Italiano e i gruppi civici "Per Finale" e "Finalesi in Movimento 2024", quest'ultimo composto da attivisti del Movimento 5 Stelle. Un'alternativa "che guarda a sinistra" costruita sui valori progressisti, ecologisti, riformisti e dell'antifascismo quali linee guida di una visione di Finale divisa in quattro grandi macro aree tematiche.

Oltre a un'amministrazione, come già detto, più trasparente e prossima ai cittadini, ad esso si collega il tema delle "tante emergenze da risolvere, prima di tutto quella abitativa, dei residenti. Poi affrontare con decisione e competenza i differenti disagi (barriere architettoniche, dipendenze, violenza e bullismo). La città deve essere più solidale con una maggiore attenzione ai bisogni dei più deboli".

Spazio anche a un turismo che si sviluppi "risolvendo le attuali conflittualità e dando nuovo impulso con una strategia multi/obiettivo", e al lavoro "sostenendo tutte le attività presenti, dall’agricoltura all’artigianato, dal commercio alla ricettività" con un credo nella loro differenziazione, "una grande opportunità per rendere una comunità più ricca e capace di resistere alle crisi".

E, legandosi a quest'ultimo argomento, inevitabile il richiamo all'ex Piaggio ricordando come già in Consiglio Comunale il gruppo "Per Finale" abbia appoggiato le linee guida per la revisione dei vecchi progetti per "una riqualificazione adeguata di queste aree, con l'impegno di confrontarsi coi nuovi proprietari per una soluzione ".

Tra le aree bisognose di recupero citate anche le ex Cave Ghigliazza e la vicina grotta delle Arene Candide "riconosciuta come il più interessante sito archeologico dell'area mediterranea"; tutte aree da rigenerare ma con un'ottica volta a evitare il consumo eccessivo di suolo ma anche puntando sulla sostenibilità energetica e armonica col resto della città.

Manutenzioni regolari, programmi di abbellimento e ritorno "in house" delle funzioni di mantenimento e decoro della città è un altro punto programmatico di "Scelgo Finale" puntando su "cura dei particolari e qualità dei lavori sostenendo appalti che non siano al massimo ribasso e con un regolamento edilizio che limiti le possibilità di subappalto, quel meccanismo che causa un lavoro mal fatto".

Priorità anche alle politiche sociali partendo dalle emergenze abitative alla risoluzione di disagi come barriere architettoniche, dipendenze, violenza e bullismo. Maggiore solidarietà e attenzione ai bisogni dei più deboli quindi.

Ecco la lista dei candidati