Intelligente, efficiente ed ecologica, questa apparecchiatura ha conquistato rapidamente il favore degli chef professionisti e degli appassionati di cucina in tutto il mondo.

Oltre ad essere pratica da utilizzare, la piastra a induzione consente di ridurre l’uso di grassi, garantendo una cottura più uniforme delle pietanze (nelle apposite padelle per induzione). Questo accade perché il riscaldamento viene mantenuto in modo più uniforme nel tempo, evitando surriscaldamenti improvvisi delle pietanze in cottura.

Cosa rende la piastra a induzione così speciale?

La piastra a induzione, o piastra di induzione, è un dispositivo elettrico da cucina progettato per riscaldare pentole e padelle utilizzando il principio dell'induzione elettromagnetica. A differenza delle tradizionali piastre elettriche o a gas, che riscaldano direttamente la superficie della pentola, la piastra a induzione genera calore attraverso un campo elettromagnetico che riscalda il recipiente stesso. Questo processo non solo è incredibilmente efficiente, ma offre anche una serie di vantaggi significativi.

Scopriamo insieme i principali.

Efficienza energetica e velocità

Le piastre ad induzione sono notevolmente più efficienti rispetto alle loro controparti elettriche o a gas.

Poiché il calore viene generato direttamente nella pentola, c'è meno dispersione di energia, rendendo il processo di cottura più veloce ed efficiente.

Inoltre, la precisione del controllo della temperatura consente di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata e di mantenerla con grande precisione, garantendo risultati culinari uniformi e prevedibili.

Sicurezza e controllo

Un altro grande vantaggio delle piastre a induzione è la loro sicurezza.

Poiché il calore viene generato solo nella pentola stessa, la superficie della piastra rimane relativamente fredda al tatto, riducendo il rischio di ustioni accidentali. Questo è particolarmente importante in ambienti domestici con bambini o animali domestici. Inoltre, molte piastre ad induzione sono dotate di funzioni di sicurezza avanzate, come il rilevamento automatico di pentole vuote o la protezione dal surriscaldamento, che offrono ulteriori livelli di sicurezza e tranquillità agli utenti.

Queste caratteristiche ne hanno diffuso l’impiego anche nelle abitazioni, oltre che nei ristoranti e nelle cucine professionali dei servizi di catering e degli alberghi.

Pulizia e manutenzione

Le operazioni di pulizia e la manutenzione delle piastre a induzione sono generalmente più semplici rispetto a quelle riservate alle altre metodologie di cottura.

Poiché la superficie stessa della piastra non si surriscalda, eventuali schizzi o gocce di cibo non bruceranno sulla superficie, rendendo più facile la pulizia con un semplice panno umido. Inoltre, poiché non ci sono parti mobili come bruciatori o griglie, non ci sono crepe o fessure dove i residui di cibo possono accumularsi, riducendo il rischio di contaminazione incrociata e semplificando ulteriormente le operazioni di pulizia.

Ecosostenibilità

Dal punto di vista ambientale, le piastre ad induzione sono spesso considerate una scelta più sostenibile rispetto alle piastre elettriche o a gas. Poiché consumano meno energia e riducono le emissioni di gas serra, sono da considerarsi i piani cottura del futuro.

Utilizzare una piastra a induzione è dunque una scelta ricca di benefici.

Le piastre a induzione sono generalmente in vetroceramica, un materiale apprezzato sia per la sua capacità di condurre il calore e distribuirlo uniformemente, sia per la sua facilità di pulizia e resistenza nel tempo.

Alcune piastre a induzione sono da incasso, per essere stoccate facilmente anche nelle cucine meno spaziose. Altre invece hanno la caratteristica di essere doppie, per consentire contemporaneamente di cuocere più pietanze, in pentole diverse.

