Addio a Sergio Torrengo: si è spento a 92 anni il fondatore della Fitimex

Si è spento Sergio Torrengo, figura di spicco dell’imprenditoria ortofrutticola ligure e fondatore della Fitimex, realtà economica oggi tra le più significative del Ponente.

Classe 1932, Torrengo ha dedicato settant'anni della sua vita allo sviluppo e alla valorizzazione delle produzioni agricole, intuendone fin dal secondo dopoguerra le potenzialità su scala nazionale e internazionale.

La Fitimex da lui fondata rappresenta oggi un pilastro del comparto agroalimentare regionale: l’azienda continua a essere punto di riferimento per numerose imprese liguri e dell'import-export. L'azienda ha raggiunto negli ultimi anni il numero di cento dipendenti.

Le radici della famiglia Torrengo ad Andora affondano nei primi del Novecento, quando il nonno di Sergio, originario di Monaco, aprì nel 1902 una tabaccheria nel centro del paese.

Sergio Torrengo lascia due figli, Barbara e Paolo, entrambi impegnati nella gestione aziendale.

I funerali avranno luogo domani, sabato 31 maggio, alle ore 14,30 nella Parrocchia Cuore Immacolato di Maria ad Andora. Il Rosario sarà recitato stasera alle 20,30 nella Parrocchia di San Bernardino ad Albenga.

Sentimenti di cordoglio sono stati espressi anche dal Lions Club Albenga Host e dal sindaco di Albenga. Il primo cittadino Riccardo Tomatis lo ricorda: "La scomparsa di Sergio Torrengo lascia un grande vuoto nella nostra comunità. La sua dedizione, il suo impegno e la sua visione imprenditoriale hanno reso Fitimex un punto di riferimento per Albenga e oltre. Sergio Torrengo non era solo un grande imprenditore, ma anche un uomo profondamente legato alla comunità albenganese. Era molto amico di mio padre e con lui ha condiviso momenti di convivialità, scambiando battute e ricordi che resteranno impressi nella mia memoria per sempre. La sua umanità, il suo spirito brillante e la sua capacità di creare legami autentici lo hanno reso una figura speciale, amata e rispettata da tutti".